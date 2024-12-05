05 декабря, 13:54Экономика
Глава ВТБ назвал чушью информацию о планах ЦБ заморозить вклады
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Информация о возможной заморозке вкладов россиян Центробанком не соответствует действительности, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Чушь, конечно", – цитирует его РИА Новости.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина описывала один из таких слухов, по которому заморозка произойдет из-за неспособности банков выплачивать большие процентные ставки по депозитам в связи с высокой ключевой ставкой. В действительности эти разговоры являются бессмыслицей, отмечала она.
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