Глава ВТБ назвал чушью информацию о планах ЦБ заморозить вклады

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Информация о возможной заморозке вкладов россиян Центробанком не соответствует действительности, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Чушь, конечно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина описывала один из таких слухов, по которому заморозка произойдет из-за неспособности банков выплачивать большие процентные ставки по депозитам в связи с высокой ключевой ставкой. В действительности эти разговоры являются бессмыслицей, отмечала она.

