Набиуллина опровергла слухи о невозможности банков платить проценты по вкладам

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Слухи о том, что банки не смогут платить проценты по вкладам, лишены смысла, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на пленарном заседании Госдумы.

"Наверное, больше бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам", – цитирует председатель регулятора ТАСС.

Также она указала на еще одни слухи о том, что якобы вкладов уже так много, что когда начнется снижение процентной ставки, они все выйдут на рынок, что приведет к резкому ускорению инфляции.

"В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла", – подытожила Набиуллина.

В октябре Центробанк резко повысил ключевую ставку до рекордного уровня – 21% годовых. Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год, повысив показатель до 8–8,5%.

При этом Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, до 4% – в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Таким образом, снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в 2025 году и достигнуть 7,5–8,5% к 2027 году.

Вместе с тем ЦБ продолжит решительные действия, направленные на борьбу с инфляцией. Набиуллина напомнила, что высокая инфляция сохраняется в стране четвертый год подряд. За это время, уточнила она, накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса.

