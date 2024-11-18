ЦБ РФ призвал ужесточить денежно-кредитную политику

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Для снижения инфляции в 2025 году России необходима дополнительная жесткость денежно-кредитных условий. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Центробанка РФ.

Денежно-кредитная политика должна быть такой силы, чтобы сдержать рост спроса и возобновить процесс дезинфляции. Регулятор уточнил, что в октябре 2024 года по большинству показателей устойчивого роста цен они ускорились к предыдущему месяцу.

"Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года", – констатирует ЦБ.

В конце октября Банк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

Банк недавно опроверг заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте 2025 года. По версии регулятора, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Ее траектория будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий.

