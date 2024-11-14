Центробанк РФ предоставил возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий

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Центробанк РФ предоставил возможность российским банкам увеличить лимиты безотзывных кредитных линий. Соответствующая информация появилась на официальном портале регулятора.

Для этого системно значимые кредитные организации должны подать в Банк России ходатайство. В ЦБ РФ пояснили, что это расширит возможности банков соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности. Новые условия начнут действовать с 18 ноября.

В конце октября ключевую ставку повысили на 200 базисных пунктов – до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Затем появилась информация о том, что снижение ключевой ставки может произойти в марте следующего года. В таком случае она сможет достигнуть уровня 2023 года, утверждала депутат Госдумы Мария Прусакова. Однако позже Банк России опроверг это заявление.

