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Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

"За последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита", – объясняется в публикации.

Кроме того, Центробанк выступает за распространение макропруденциальных лимитов на автокредиты и ипотеку. Здесь регулятор предлагает брать пример с аналогичных мер, которые ранее были реализованы в отношении необеспеченных займов. Это должно помочь в борьбе с повышенной долговой нагрузкой граждан, что будет способствовать повышению устойчивости финансового сектора, считают в ЦБ РФ.

Так, с 1 июля следующего года могут быть установлены лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве, кредиты на приобретение жилого помещения или апартаментов, обеспеченные залогом приобретаемого жилого помещения или апартаментов.

С 1 января 2026 года в России хотят предусмотреть лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, прочие ипотечные кредиты.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря.

