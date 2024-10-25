Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых

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Центробанк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых, говорится в заявлении пресс-службы регулятора.

"Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России", – уточнили там.

По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Так, рост цен в сентябре с поправкой на сезонность составил до 9,8% после 7,5% в августе. Показатель базисной инфляции также вырос до 9,1% на фоне 7,7% в августе.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ РФ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

В сентябре Центробанк России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. На тот момент инфляционное давление также оставалось высоким.

Российская экономика в конце третьего и начале четвертого квартала 2024 года показывает признаки охлаждения, считает министр экономического развития Максим Решетников. Причиной тому, по словам министра, стала переориентация торговли, так как сейчас более 80% товарооборота идет через дружественные страны. При этом аналогичный показатель в 2021 году составлял менее половины.

