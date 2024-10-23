Кабмин РФ направил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

Российское правительство выделило из резервного фонда дополнительно 446,9 миллиарда рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на субсидии по процентной ставке. Это касается таких программ, как "Семейная ипотека" под 6%, а также "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2%.

Большую часть резервных денег направят на субсидирование ставки по уже выданным кредитам программы "Льготная ипотека". Необходимость дополнительного финансирования в правительстве связали, в том числе, с повышением ключевой ставки.

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