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23 октября, 06:45

Экономика

Кабмин РФ направил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

Кабмин РФ направил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

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Российское правительство выделило из резервного фонда дополнительно 446,9 миллиарда рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на субсидии по процентной ставке. Это касается таких программ, как "Семейная ипотека" под 6%, а также "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2%.

Большую часть резервных денег направят на субсидирование ставки по уже выданным кредитам программы "Льготная ипотека". Необходимость дополнительного финансирования в правительстве связали, в том числе, с повышением ключевой ставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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