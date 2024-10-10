Экономист Зубец: курс доллара не поднимется выше 100 рублей

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Курс доллара не поднимется выше 100 рублей, заявил экономист, директор Института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Если она (планка в 100 рублей. – Прим. ред.) будет перейдена, то это вызовет инфляционный шок, то есть под воздействием этого события импортеры начнут переписывать ценники", – пояснил он в эфире радио КП.

Кроме того, вслед за ними к этому подключатся и магазины. Эксперт считает, что даже с учетом перехода большой части торговых операций с дружественными государствами на национальные валюты на рынке с долларом не должно возникнуть проблем.

Вместе с тем Зубец назвал американскую валюту "непонятной субстанцией" в условиях санкций и в сравнении с юанем и другими валютами.

"В принципе, правительство имеет возможность установить практически, если не любой, то курс в том диапазоне, который оно захочет", – подчеркнул экономист, добавив, что управление курсом происходит при помощи норматива продажи валютной выручки.

При этом в 2022 году после введения санкций были установлены жесткие нормативы, то есть необходимо было быстро продавать практически всю валюту. В этом же году курс доллара резко упал, что привело к укреплению рубля, после чего началась волна смягчений режима по продаже валюты.

"На сегодняшний день экспортеры должны продавать менее половины той валюты, которую они получают. Кроме всего прочего, есть список компаний, которые обязаны это делать", – сказал Зубец.

Он уточнил, что данный список для служебного пользования, то есть не все экспортеры обязаны продавать валюту. Однако если правительство увидит, что курс удержать на уровне менее 100 рублей не удастся, эти нормативы продажи валюты будут ужесточены, предупредил экономист.

Также эксперт сделал прогноз, по которому на следующий год с учетом инфляции курс зафиксируется в диапазоне 95–105 рублей.

"Около 100, но не сильно выше 100", – заключил он.

В начале месяца российский Центробанк впервые с октября 2023 года поднял официальный курс доллара выше 95 рублей. Это на 52 копейки превышает прошлый показатель.

Между тем группа экономистов пришла к выводу, что рубль будет снижаться из-за скачка курса китайского юаня, вслед за которым могут укрепиться доллар и евро. Так, в начале сентября была мощная нехватка юаневой ликвидности. И только за один день, 4 сентября, курс юаня вырос на 3,7%. Эксперты считают, что если юань укрепляется, то аналогичная ситуация будет с долларом и евро.

