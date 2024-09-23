Центробанк РФ продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

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В Центробанке России приняли решение продлить еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж, сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничения будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. При этом российские граждане и физические лица – нерезиденты из дружественных стран – по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Также сохраняются лимиты в виде не более 10 тысяч долларов США на перечисления через системы денежных переводов.

При этом работающие в России нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, уточнили в ЦБ.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран и юридических лиц из таких государств. Данное ограничение не касается иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

Также банки из недружественных стран могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Между тем Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2025 года. Валюта, размещенная после 9 сентября 2022 года, будет выплачиваться по курсу банка на дату выдачи. При этом валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки будут тоже выплачиваться в рублях.