РБК: каждый второй россиян использует две или три банковские карты

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Каждый второй россиянин одновременно использует две или три банковские карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный опрос ВТБ и банка "Открытие".

Всего в опросе поучаствовали 1,5 тысячи совершеннолетних граждан из городов с населением свыше 100 тысяч человек. Согласно полученным данным, 27% опрошенных пользуются картами только одного банка, 33% – двух, 22% – трех. Еще 16% респондентов используют больше четырех банковских карт.

В то же время свыше 80% россиян постоянно пользуются одной или двумя картами – 42 и 39% соответственно. Чаще всего ими граждане оплачивают покупки офлайн (74%) и в интернете (61%). Каждый пятый респондент заявил, что использует карту для оплаты кредитов или формирования сбережений.

Также результаты исследования показали, что каждый десятый опрошенный (11%) знает, что с 1 мая 2024 года переводы самому себе между счетами в разных банках через систему быстрых платежей (СБП) стали бесплатными в пределах 30 миллионов рублей в месяц, и после этого решил оформить новую карту другого банка. Кроме того, за пять лет число тех, кто пользуется картами только для снятия наличных, уменьшилось с 58 до 43%, указали в ВТБ.

Ранее сообщалось, что крупные банки в рамках внедрения технологии открытых API (инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями) планируют обменяться информацией о счетах клиентов. Как писали СМИ, с развитием сервиса клиенты банков смогут управлять своими средствами и продуктами, открытыми в финансовых организациях и страховых компаниях, в одном окне.