В банках заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

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Несколько российских банков заявили о неготовности отказаться от использования пластиковых карт, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы финансовых организаций.

Представитель банка "Дом.РФ" Дарья Морозова отметила, что объемы выпуска пластиковых карт в их компании не снижаются и прекращать их выдачу они не планируют. В числе причин пресс-служба заявила, что еще не все клиенты готовы отказаться от "пластика", хотя некоторые стали интересоваться платежными стикерами.

Аналогичный ответ пришел от Совкомбанка – там также заявили, что не планируют в 2024 году отказываться от пластиковых карт. Только за прошлый год финансовая организация выпустила 5 миллионов карт, добавила управляющий директор банка Анна Камбулова.

Пресс-служба Промсвязьбанка подтвердила, что в 2023 году объемы выдачи "пластика" увеличились. По их данным, рост объема эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза можно объяснить ростом клиентской базы.



"Массовый переход населения на электронные платежные инструменты возможен в среднесрочной перспективе – российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени", – добавили там.

До этого российский экологический оператор предложил снизить пластиковые отходы в РФ за счет отказа от бонусных пластиковых карт и бумажных кассовых чеков.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Москвой 24 рассказал, что хранение наличных денег дома не приносит дохода, поэтому они обесцениваются. По его словам, финансы лучше во что-нибудь вложить.

Беляев уточнял, что наиболее доступным инструментом будет банковский вклад. Невысокие проценты помогут дать небольшую компенсацию от обесценивания денег, а также это позволит переводить средства на пластиковые карты для оплаты различных товаров, заключал эксперт.