РБК: крупные банки объединят данные о счетах клиентов в своих приложениях

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Крупнейшие банки в рамках внедрения технологии открытых API (инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями) планируют обменяться информацией о счетах клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей кредитно-финансовых организаций.

По данным издания, с развитием сервиса клиенты банков смогут управлять своими деньгами и продуктами, открытыми в финансовых организациях и страховых компаниях, в одном окне. Клиенты получат более выгодные предложения, а также сэкономят время на запрос и передачу справок и выписок о состоянии своих договоров и счетов из одной финансовой организации в другую.

По словам одного из банковских представителей, функциональность мобильного приложения в будущем может стать основным фактором выбора для некоторых сегментов клиентов. При этом банки продолжат конкурировать между собой с помощью комплексных продуктов, их персонализации, уровня сервиса, через позиционирование.

Другой представитель банка сообщил, что открытый банкинг упрощает людям доступ к тем услугам, которые расширяют функционал базовых банковских продуктов с помощью технологий. Он считает, что для конкуренции важны и сами продукты: депозиты, карты, условия по платежам, подписки.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн Екатерина Семерикова заявила, что на рынке финансовых услуг может вырасти конкуренция за "единственное приложение" для клиента. Кроме того, с развитием открытых API могут появляться новые игроки, которые будут давать более простые и удобные сервисы в области управления финансовым благосостоянием, заключила эксперт.

В свою очередь, управляющий партнер американского банка Александр Калякин считает, что из одного приложения можно будет проводить простые операции, например, осуществлять оплату крупной покупки сразу с нескольких некредитных счетов. Однако для более сложных услуг потребуется приложение конкретного банка. Эксперт объясняет это тем, что у каждой финансовой организации действуют собственные процедуры по управлению счетами, объединить которые в полном объеме будет тяжело.

По словам Семериковой, ряд банков не будет вступать в конкуренцию приложений, а сосредоточится на конкуренции продуктов. Некоторые вовсе останутся "банком по потребности", например, для получения заработной платы, заверила она.

Семерикова предупредила, что главным риском использования технологии является кибербезопасность и корректное использование личных данных клиентов. Крупные игроки на рынке финансовых услуг этому вопросу уделяют много ресурсов, а новые – могут быть более уязвимы в этом плане, считает специалист. Калякин отметил, что первоначально к рискам относятся взлом и похищение персональных данных и получение незаконного доступа к счетам клиента.

Семерикова уточнила, что повышается ответственность одного провайдера в случае мошенничества с использованием социальной инженерии. Таким образом, банку придется контролировать, чтобы клиент не перевел деньги мошенникам сразу со всех доступных в приложении счетов.

Однако разработанные Центробанком стандарты внедрения открытых API предполагают, что финансовые организации обязаны будут следовать правилам обеспечения информационной безопасности и передачи данных. Пользоваться открытым банкингом в России смогут только те компании, которые прошли техническую проверку своего программного обеспечения на соответствие стандартам ЦБ РФ.

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям РФ усилить контроль за своими платежными агентами. В регуляторе уточнили, что причиной для этого стали случаи мошенничества и нелегальных расчетов с теневым бизнесом.