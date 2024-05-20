ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами

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Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за своими платежными агентами. Причиной для этого в регуляторе назвали случаи мошенничества и нелегальных расчетов с теневым бизнесом.

Представители ЦБ заявили, что банковские платежные агенты во время проведения упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные россиян. В частности, они без уведомления открывают на них электронные кошельки, сообщается в телеграм-канале регулятора.

В Банке России уточнили, что данные средства платежа используются для проведения высокорисковых операций, целью которых становятся расчеты с теневым бизнесом. Подобные нарушения приводят к негативным последствиям не только для клиентов банков, но и для самих организаций, отметили в ЦБ.

Представители регулятора также напомнили, что в качестве платежных агентов могут выступать юридические лица или индивидуальные предприниматели, выполняющие часть операций на основании договора с кредитной организацией. В Центробанке посоветовали осмотрительно подходить к их выбору и проверять, насколько добросовестно они следуют нормам законодательства.

"Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк", – отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк объявил о начале акции "Монетная неделя", в рамках которой банки страны будут обменивать монеты на бумажные деньги или зачислять средства на счет клиента. Принять в ней участие россияне смогут с 20 мая до 2 июня.