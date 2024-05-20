Центробанк запустил акцию по обмену монет на бумажные деньги

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Центробанк заявил о начале акции "Монетная неделя", в рамках которой банки страны будут обменивать монеты на бумажные деньги или зачислять средства на счет клиента.

Принять участие в акции россияне смогут с 20 мая до 2 июня, уточняется в телеграм-канале Банка России.

"Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков. Некоторые из них предложат клиентам сувениры", – рассказали в российском ЦБ.

Кроме того, представители регулятора напомнили, что впервые "Монетная неделя" проводилась в стране в 2023 году. По итогам акции банки страны собрали более 20 миллионов монет, номинал которых составил почти 83 миллиона рублей. Известно, что вес собранной в прошлом году мелочи был равен 87 тоннам.

Ранее Банк России упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз наличной иностранной валюты с территории государства. Регулятор освободил банки страны от обязанности предоставлять ему заключения о критериях повреждений вместе с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных купюр.