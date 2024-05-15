Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 12:32

Экономика
Главная / Новости /

Набиуллина: Банк России и кабмин думают над стимулами для технологических компаний

Банк России и кабмин начали обдумывать стимулы для технологических компаний

Фото: ТАСС/ФедералПресс/Иван Кабанов

Центробанк РФ начал вместе с кабмином обдумывать стимулы для технологических компаний, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в рамках конференции "Российский фондовый рынок 2024".

"Мы сейчас вместе с правительством думаем, какие могут быть стимулы и для технологических быстрорастущих компаний, в том числе налоговые, возможно, стимулы", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Банк России упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты.

Регулятор объяснил, что они больше не обязаны предоставлять в Центробанк заключения об установленных критериях повреждений одновременно с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика