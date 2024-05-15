Набиуллина: Банк России и кабмин думают над стимулами для технологических компаний

15 мая, 12:32Экономика
Фото: ТАСС/ФедералПресс/Иван Кабанов
Центробанк РФ начал вместе с кабмином обдумывать стимулы для технологических компаний, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в рамках конференции "Российский фондовый рынок 2024".
"Мы сейчас вместе с правительством думаем, какие могут быть стимулы и для технологических быстрорастущих компаний, в том числе налоговые, возможно, стимулы", – приводит ТАСС ее слова.
Ранее Банк России упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты.
Регулятор объяснил, что они больше не обязаны предоставлять в Центробанк заключения об установленных критериях повреждений одновременно с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных купюр.
ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год