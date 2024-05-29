ЦБ РФ создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля

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Центробанк России с 1 июня создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК). Департамент с одноименным названием, на базе которого создается служба, упразднят с 28 декабря. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В ЦБ указали, что в его структуре централизуются отдельные функции, которые связаны с обеспечением функций Банка РФ в области финансового мониторинга и валютного контроля. Руководить Службой ФМиВК будет Богдан Шабля, который сейчас возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Ранее регулятор сообщил о разработке проекта указания, который позволит увеличить лимит клиента на разовый перевод между своими счетами с 1 до 30 миллионов рублей. Отмечается, что в случае повышения лимита такие переводы будут доступны и через Систему быстрых платежей (СБП). Решение Центробанка будет обсуждаться с 28 по 30 мая включительно.

