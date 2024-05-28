ЦБ увеличит лимит перевода самому себе по СБП до 30 млн рублей

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Центробанк заявил о разработке проекта указания, позволяющего увеличить лимит клиента на разовый перевод между своими счетами с 1 до 30 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на сайте регулятора.

После повышения лимита такие переводы будут осуществляться через Систему быстрых платежей (СБП). Действие данного указания будет распространяться на всех пользователей этого сервиса.

Данное решение Банка России будет обсуждаться с 28 по 30 мая включительно.

Ранее сообщалось, что в разъяснении кредитным организациям российский ЦБ указал, что банки не могут вводить ограничения на размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами одного лица в разных финансовых организациях, если они не превышают 30 миллионов рублей.

В регуляторе подчеркнули, что гражданин имеет право переводить суммы между своими счетами, воспользовавшись любым каналом обслуживания. Речь идет в том числе о переводах по реквизитам и через Систему быстрых платежей. Исключением станут только те переводы, которые осуществляются в отделениях банков, а также операции с картами.