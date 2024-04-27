С 1 мая переводы между своими счетами до 30 млн станут бесплатными

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С 1 мая россияне смогут совершать переводы между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Это можно будет сделать по номеру счета через мобильные приложения, на сайте банка или по номеру телефона, сообщается на сайте Центробанка РФ.

"Новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств", – говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что такие изменения также повлияют на развитие конкуренции и повышение качества банковских продуктов. Кроме того, благодаря новым правилам уменьшатся операционные риски в банках.

ЦБ РФ напомнил, что в Системе быстрых платежей (СБП) за одну операцию разрешено переводить не более 1 миллиона рублей. При этом ограничений по числу бесплатных переводов в сутки между своими счетами нет, добавил Банк.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссий, за некоторыми исключениями. Согласно ему, кредитные организации не могут ограничивать количество подобных операций, их размер. Однако комиссии сохраняются при переводах по номеру карты и при операциях, совершаемых лично в отделении банка.

