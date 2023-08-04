Путин подписал закон о переводе до 30 млн руб без комиссии между своими счетами в банках

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Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссий, за некоторыми исключениями. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, кредитные организации также не могут ограничивать количество подобных операций, их размер. Однако комиссии сохраняются при переводах по номеру карты и при операциях, совершаемых лично в отделении банка.

Как уточняет ЦБ, переводы в отделениях являются более затратными для банков, а во время перевода по номеру карты не всегда можно определить получателя средств, в отличие от операций через СБП, по номеру счета или телефона.

Отмечается, что закон обязывает банки сообщать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии. Также теперь кредитные организации обязаны бесплатно рассказывать гражданам об истечении их вкладов.

Так, в случае срочных вкладов должны это делать не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, которые внесены на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, – в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств. В Банке России объяснили, что это поможет грамотнее распоряжаться своими средствами и не допускать их зависания на условиях до востребования.

Положения о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования закона. Обязанность информировать клиентов о скором окончании срока вклада – через шесть месяцев после публикации.

Также президент подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, контролируемых иностранными гражданами и организациями, против которых Россия применяет ограничительные меры. Принятая инициатива дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием блокируемые лица.

Ранее совет директоров Банка России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля