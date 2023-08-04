Путин подписал закон о блокировке денег подпавших под санкции РФ иностранцев

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Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, контролируемых иностранными гражданами и организациями, против которых Россия применяет ограничительные меры. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В 2018 году Путин ввел специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан в качестве ответных мер на недружественные действия Украины. С этого момента была наработана правоприменительная практика, в соответствии с ней был подготовлен и принят данный закон.

Отмечается, что он предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в РФ, которые направлены на ограничение или запрет финансовых операций, блокирование денежных средств, иного имущества блокируемых лиц и финансовых операций, совершаемых в пользу таких лиц или их интересов.

На данный момент подобные меры могут применяться при условии недружественных действий иностранных государств, их должностных лиц и органов, если действия угрожают интересам и безопасности России, нарушают права и свободы россиян. Решение об их применении принимает президент на основе предложений Совбеза, подчеркнули на сайте.

Так, принятая инициатива дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием блокируемые лица. Под ним понимаются лица, средства которых блокируются в рамках экономических ограничений. К блокируемым лицам отнесены не только иностранные государства, организации и граждане, но и подконтрольные им юридические лица, где подобные организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления.

Добавляется, что блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц должны будут организации, осуществляющие операции с деньгами, иным имуществом, в том числе кредитные, микрофинансовые, страховые, операторы финансовых платформ, операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена ЦФА.

В свою очередь, Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, не выполняющим эту обязанность, меры воздействия. При неоднократном нарушении в течение года будет отзывать у них лицензию.

Помимо этого, организаторы азартных игр в тотализаторе или букмекерской конторе должны будут отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. Если эта обязанность будет неоднократно в течение года не исполнена, то ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон, ограничивающий долю иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ. Теперь российские лица должны владеть в них более 50% акций.

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