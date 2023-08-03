Путин подписал указ об обязательном страховании добровольцев СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев – участников спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, добровольцам предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после получения инвалидности или ранения.

Семье в случае гибели добровольца выплатят 3 миллиона 131 тысячу 729,56 рубля. При получении им инвалидности страховая выплата составит более 2,3 миллиона рублей для инвалидов I группы, более 1,5 миллиона рублей – для II группы, около 783 тысяч рублей – для III группы.

При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит свыше 313 тысяч рублей, легкого ранения – порядка 78 тысяч рублей.

19 июля рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев.

Добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом документ имеет обратную силу, а значит, право на страхование здоровья и жизни получат и те, кто вступил в войска до одобрения инициативы.



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