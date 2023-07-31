Путин подписал закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами в РФ

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Владимир Путин подписал закон, ограничивающий долю иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ. Теперь российские лица должны владеть в них более 50% акций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, владельцем новостного агрегатора должен быть гражданин России, у которого нет гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем РФ. Требования к владельцам предъявляются по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов: более 50% отечественного контроля в структуре.



В документе отмечается, что владельцам новостных агрегаторов необходимо привести свои учредительные документы в соответствие с требованиями, которые устанавливает закон, не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу. Санкцией за их неисполнение станет ограничение операторами связи доступа к агрегатору на территории России до выполнения требований.

Добавляется, что операторы государственных информационных систем обязаны использовать хостинг-провайдеры. Другая поправка предусматривает, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на российской территории информацию, могут стать данные о способах доступа к ресурсам с ограниченным доступом.

Авторы закона подчеркнули, что подобные ограничения вводятся для предотвращения угрозы общественному порядку в РФ и для создания при помощи этого благоприятных условий для развития гражданского общества.

Ранее данный закон приняла Госдума. Уточнялось, что законопроект был внесен группой депутатов еще в 2018 году. Поправки вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

Также депутаты Госдумы на заседании 25 июля одобрили поправку, запрещающую регистрироваться на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. В документе указано, что с 1 декабря 2023 года для регистрации на отечественных информационных ресурсах пользователи должны будут использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал "Госуслуги".

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