ГД одобрила поправку о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные почты

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Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 25 июля, одобрили поправку к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи", которая запрещает регистрироваться на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты.

Согласно принятому документу, с 1 декабря текущего года для регистрации на отечественных информационных ресурсах пользователи должны будут использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал "Госуслуги".

С инициативой запретить регистрироваться на российских сайтах через зарубежную почту ранее выступил член думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Идею депутата поддержал глава комитета Александр Хинштейн.

Между тем замглавы комитета по информполитике Андрей Свинцов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" инициативу раскритиковал. Он считает, что запрет должен касаться только чиновников.

"Что касается обычных граждан, я не думаю, что эта норма нужна и каким-то образом нужно это закреплять законом", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что в случае с чиновниками или работниками оборонных предприятий, имеющих доступ к чувствительной информации и использующих государственные сайт, смысл в таком запрете есть. Тогда, считает он, перерегистрация через российскую почту должна была бы стать обязательной в целях обеспечения безопасности.

В начале июля Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор провел учения под отключению Рунета от международной сети. При этом депутат тогда отмечал, что это необходимо для обеспечения устойчивости российского сегмента интернета, речь о его отключении от глобальной сети пока не идет.

