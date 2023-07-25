В РФ хотят запретить регистрацию на российских сайтах с иностранной почты

Фото: depositphotos/puhhha

В РФ хотят запретить регистрацию на российских порталах с иностранной почты. Автором инициативы стал член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Об этом пишет газета "Ведомости".

Парламентарий внес соответствующие изменения в проект к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

В свою очередь, глава комитета информационной политики Александр Хинштейн поддержал предложение Горелкина.

Инициатива будет рассмотрена во втором чтении на заседании 25 июля. Уточняется, что новые правила могут быть установлены уже с 1 декабря. Регистрироваться на российских сайтах можно будет через "Госуслуги", Единую биометрическую систему, указав номер телефона или использовав иную информсистему для россиян.

Ранее Хинштейн отметил, что у властей РФ нет планов закрывать российский сегмент интернета от внешнего мира.

Парламентарий пояснил, что сегодня приоритетом для государства в этой области является обеспечение устойчивости, безопасности и стабильности российского интернета. В частности, страна должна быть готова к возможному отключению от магистральных линий связи извне. Он напомнил, что три года назад в РФ был принят так называемый закон о суверенном Рунете.



ГД рассмотрит законопроект о регистрации в Сети при помощи отечественной почты