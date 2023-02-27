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"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

Несмотря на то что стоимость "Яндекса" за год снизилась с 17,4 миллиарда долларов в 2022 году до 10,2 миллиарда долларов в 2023 году, компания все равно занимает лидирующую позицию по версии Forbes.

Маркетплейс Wilberries расположился на втором месте. Стоимость компании за год выросла с 7,6 до 9,8 миллиарда долларов. Кроме того, увеличилась стоимость маркетплейса Ozon с 4,7 до 5,2 миллиарда долларов.

"Прошедшие 12 месяцев были весьма удачными для российских маркетплейсов. Единственное исключение – "AliExpress Россия", которая пережила трудный год из-за отказа от нее иностранного акционера", – отмечает Forbes.

Согласно рейтингу, стоимость сервиса HeadHunter за год сократилась с 2,3 до 1 миллиарда долларов.

Ранее "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. Сервис планирует постепенно расширять представленный ассортимент.

На площадке маркетплейса уже доступны к продаже телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", до конца текущего года должны появиться телевизоры с диагональю 32 дюйма.

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