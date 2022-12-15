"Яндекс" представил концепцию обновленной системы карт

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" представил концепцию обновленной системы "Яндекс Карты" на своей ежегодной конференции Yet another Conference, сообщает "Интерфакс".

"Первым изменится вид автомобильных дорог. Их очертания приблизятся к реальным, появятся разметка полос и островки безопасности. Особенно сложные развязки сделают трехмерными, чтобы водитель быстрее понимал, где повернуть", – уточнили в сообщении.

В "Яндексе" заявили, что обновление карт будет постепенным. Со следующей недели станет доступна бета-версия с обновленными магистралями Москвы. В 2023 году "Яндекс" планирует открыть доступ к обновленной карте с автомобильными дорогами всем пользователям. Помимо обновления изображения дорог, изменятся и отображения зданий, подземных переходов, остановок и других объектов. Сроки обновления системы "Яндекс Карты" конечного этапа не уточняются.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс Погода" начал показывать прогноз по осадкам на сутки вперед. Теперь пользователи могут строить свои планы, заранее зная погоду. Обновление будет полезно для кафе и сервисов доставки, на загруженность которых влияют погодные условия.

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