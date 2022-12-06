Сервис "Яндекс Погода" начал показывать прогноз по осадкам на сутки вперед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На сервисе "Яндекс Погода" можно увидеть прогноз по осадкам на сутки вперед. Теперь пользователи смогут строить свои планы, учитывая погодные условия. Об этом рассказала пресс-служба сервиса.

До этого прогноз по осадкам был доступен только на ближайшие два часа.

"Яндекс Погода" обновил карту осадков. Теперь она показывает прогноз на целые сутки вперед. Пользователи смогут увидеть, как будут перемещаться тучи до конца дня и завтра, и исходя из этого строить планы", – отмечается в материале.

Также обновление будет полезно для кафе и сервисов доставки, на загруженность которых влияют погодные условия.

В "Яндекс Погоде" отметили, что прогноз составляется на основании:

спутниковых снимков;

данных радаров;

сообщений пользователей.

Кроме того, технология Meteum позволяет составить более точный прогноз. Система обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей.

Во вторник в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, гололедица и до -11 градусов. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов и гололедицы. Сообщалось, что морозная погода с температурным фоном на 7–10 градусов ниже климатической нормы сохранится до вечера вторника.

Период предупреждения продлится до 21:00 6 декабря.



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