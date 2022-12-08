"Яндекс Навигатор" объяснил ошибки в работе сервиса возможным сбоем в системе GPS

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ошибки, зафиксированные в работе сервиса "Яндекс Навигатор", могли быть вызваны сбоем в системе GPS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Как правило, такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS сказываются вообще на всех сервисах, не только "Яндекса", и устройствах: от навигационных приложений до фитнес-браслетов", – объяснили представители сервиса.

В пресс-службе также уточнили, что сервисы "Яндекса" получают точку геопозиции от устройств, а не от спутника. Поэтому природа ошибок берет начало за пределами инфраструктуры интернет-сервисов.

Ранее сообщалось, что "Яндекс Навигатор" неверно определял местонахождение автомобилей в столице. Помимо этого, были замечены ошибки в определении Пушкинской площади и Якиманки.

До этого сервис "Яндекс Go" запустил возможность поездок на такси с попутчиком. Стоимость поездок вместе будет снижена.

Новая опция может появляться в тарифе "Эконом", только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин.

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