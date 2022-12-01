В "Яндекс Go" появился тариф для маломобильных пассажиров

Фото: пресс-служба "Яндекс Go"

В "Яндекс Go" появился тариф "Специальный", который предназначен для маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая услуга стала совместной разработкой "Яндекс Такси" и департамента транспорта Москвы. Теперь пассажиры, передвигающиеся на инвалидных креслах, смогут вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником. Машина прибудет к месту назначения в течение 30 минут.

Как пояснили в пресс-службе "Яндекс Go", водители, выезжающие на вызов по тарифу, заранее прошли специальное обучение. Они освоили навык парковки автомобиля с подъемником, научились транспортировке инвалидных кресел и другим особенностям работы. Участие в разработке обучающей программы для водителей принимали представители благотворительного фонда "Дом с маяком" и НКО "Пространство равных возможностей".

Поездку по тарифу "Специальный" можно оплатить онлайн в приложении или наличными. Компания не будет брать комиссию с заказов по данным поездкам. Заказать машину можно в приложении "Яндекс Go" в разделе "Другие", пролистав вправо.

Ранее в приложении появился экран спецвозможностей для пользователей с ограничением по здоровью. Пользователи могут указать информацию о перевозке инвалидного кресла, заранее предупредить о необходимости пространства для собаки-поводыря и сообщить о других особенностях поездки. Данную опцию запустили в пробном режиме в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах России.



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