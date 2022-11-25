"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку высадки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативные пункты окончания поездки, чтобы сократить ее продолжительность и стоимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Алгоритмы "Яндекс Go" научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит – дешевле", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что если точка назначения будет стоять, например, в глубине двора или для подъезда к ней водителю потребуется найти разворот, сервис предложит выйти из автомобиля чуть раньше и пройти несколько метров пешком. Такая функция будет полезна как пассажирам, так и водителям, поскольку им не придется тратить лишнее время.

"Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более 8 минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно", – уточнили в "Яндексе".

При этом приложение не будет предлагать пассажирам альтернативные точки высадки в ночное время, а также если такси было вызвано для другого человека или местом назначения поездки является вокзал или аэропорт.

Ранее сообщалось, что в "Яндекс Go" появилась люлька для перевозки новорожденных и грудничков. Чтобы сделать заказ, пользователю достаточно выбрать опцию в тарифе "Детский". Автокресла крепятся с помощью штатных ремней безопасности, и их можно установить против хода движения.

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