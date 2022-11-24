Сбой произошел в работе приложения каршеринга "Делимобиль"

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Пользователи приложения для каршеринга "Делимобиль" вечером 24 ноября сообщили о сбоях в его работе, передает Агентство "Москва".

"У ряда пользователей сервиса возникли проблемы с работой приложения. Наша команда делает все возможное, чтобы решить проблему как можно скорее", – отреагировали в пресс-службе оператора.

С неполадками столкнулись пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Машины компании были либо открыты, либо закрыты и не реагировали на действия в приложении.

В настоящий момент работа программного обеспечения "Делимобиля" восстановлена.

Ранее в ноябре сбой произошел на портале "Активный гражданин" после начала голосования о новогодних праздниках. Неполадки были оперативно устранены, после чего пользователи получили доступ к полному функционалу сервиса.

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