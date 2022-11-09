Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе сервисов по заказу такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои.

При попытке заказать автомобиль появляются надписи "Неизвестная ошибка" или "Не удалось завершить операцию".

Ранее сообщалось, что в приложении Альфа-Банка произошел сбой, однако в самой компании эту информацию опровергли. По данным банка, трудности со входом в приложение возникали у людей, которые находились за границей.

В компании связали проблемы с проведением технических работ.

До этого 77% пользователей сообщили, что Telegram перестал работать. 14% пожаловались на перебои в работе приложения, а у 5% пользователей возникли трудности с получением сообщений.



Сбои произошли в работе сервисов "Яндекс Go" и Uber

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