Сервис Yappy сообщил о попытках хакерских атак на свои базы данных

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Сервис Yappy сообщил о попытках хакерских атак на базы данных приложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак", – рассказали в компании.

По данным организации, в открытый доступ действительно попали пользовательские данные, но речь идет о неактуальных дампах. Кроме того, распространенные в Сети сведения являются обезличенными.

Сервис Yappy был запущен в ноябре 2021 года как аналог TikTok. Разработали его в холдинге "Газпром-медиа".

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