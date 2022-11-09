10:36Технологии
Сервис Yappy сообщил о попытках хакерских атак на свои базы данных
Фото: depositphotos/PirenX
Сервис Yappy сообщил о попытках хакерских атак на базы данных приложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак", – рассказали в компании.
По данным организации, в открытый доступ действительно попали пользовательские данные, но речь идет о неактуальных дампах. Кроме того, распространенные в Сети сведения являются обезличенными.
Сервис Yappy был запущен в ноябре 2021 года как аналог TikTok. Разработали его в холдинге "Газпром-медиа".
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