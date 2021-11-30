Запущен "российский TikTok" Yappy

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Разработчики из Ritm Media холдинга "Газпром-медиа" запустили новое развлекательное приложение Yappy, которое станет отечественным аналогом TikTok, сообщает РИА Новости.

"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", – рассказали в компании.

Отмечается, что речь идет не только об удобном просмотре популярных роликов, но и о создании креативного контента. Кроме того, Yappy будет доступно для входа как для пользователей iOS, так и Android.

В пресс-релизе сообщается, что, помимо широкого набора инструментов для создания и редактирования видео, будет доступна возможность делать локальные коллаборации с единомышленниками, а полученным контентом можно будет делиться и в других соцсетях.

Новое приложение подойдет как профессионалам по созданию видеоконтента, так и новичкам. Наборы различных эффектов будут пополняться и улучшаться.

Представители компании уточнили, что при создании сервиса брались во внимание все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, а до официального запуска концепция смогла привлечь внимание известных личностей и крупных звезд.

Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие знаменитости.

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