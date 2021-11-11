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Фото: depositphotos/prykhodov
Instagram начал тестировать новую функцию "Сделай перерыв". Благодаря ей пользователи будут получать уведомление, напоминающее о том, что необходимо отвлечься от приложения через определенный промежуток времени. Об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери.
"Этот запускаемый с вашего согласия механизм позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва после того промежутка времени, который вы выберете", – написал он на своей странице в Twitter.
По его словам, можно будет получать подобные напоминания через 10, 20 или 30 минут после начала использования Instagram. Моссери считает, что данная функция может быть официально запущена уже в декабре этого года.
Ранее сообщалось, что Instagram планирует добавить в приложение функцию платных подписок на контент. Стоимость самой дешевой составит 1 доллар, самая дорогая обойдется в 5 долларов. Согласно данным AppStore, в России подписка будет стоить от 99 до 449 рублей.
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