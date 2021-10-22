Instagram запустил функцию загрузки фото и видео с компьютера

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Фото: depositphotos/avemario
Социальная сеть Instagram ввела возможность загрузки фото и видео через браузер на компьютере.
"Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram", – говорится в сообщении пресс-службы соцсети в Twitter.
До введения данной функции загружать контент в Instagram возможно было только с мобильных устройств, через браузер можно было только просматривать и оценивать публикации.
Также в приложении Instagram появилась функция Collabs, позволяющая отметить в качестве автора публикации еще одного человека. Об этом сообщалось ранее. Теперь пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов.
Такие публикации будут иметь общие комментарии и "счетчик лайков". Нововведение распространится и на формат коротких видео. Кроме того, в приложении должна появиться функция для сбора пожертвований для некоммерческих организаций.
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