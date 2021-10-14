15:26
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Названы 10 секретных функций Telegram, которые отличают его от мессенджера WhatsApp, сообщает Life.ru.
Одна из важных опций, которая отличает Telegram от других мессенджеров, – это создание дополнительного аккаунта. Она может понадобиться тем, кто хочет отделить личную жизнь от корпоративной. Для активации следует выйти в главное меню приложения с данными о главном пользователе, нажать "Добавить аккаунт" и ввести новый номер телефона.
Также в Telegram можно редактировать и отменять сообщения, в то время как в WhatsApp нет данной функции. Кроме того, в этом мессенджере можно удалить сообщения у обоих участников диалога или отменить сообщение до того, как участник его прочитал.
Среди секретных функций данного мессенджера также существуют автоудаление снимков и отложенные сообщения. Последняя будет особенно полезна для тех, кто ведет собственные блоги и каналы. Для того чтобы воспользоваться отложенным постингом, следует только выставить к фото и тексту время по таймеру.
Другая функция касается полной анонимности. WhatsApp может скрывать от других пользователей время последнего посещения, аватар, геолокацию и многое другое, кроме номера телефона. Однако Telegram предоставляет возможность оставлять собеседнику только свое сетевое имя.
Еще одна секретная функция – Crash When Slow, которая отвечает за перезагрузку программы, когда гаджет или программа начинают тормозить и работать гораздо хуже обычного.
Также в Telegram можно найти функцию шумоподавления, запароленные чаты, очистку кэш-памяти и сбрасывание всех ресурсов, которые использует приложение для своей работы.
Ранее сообщалось, что в Telegram начали тестировать функцию рекламных сообщений. Специалисты уточнили, что при использовании рекламных сообщений данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: