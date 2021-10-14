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Названы 10 секретных функций Telegram, которые отличают его от мессенджера WhatsApp, сообщает Life.ru.

Одна из важных опций, которая отличает Telegram от других мессенджеров, – это создание дополнительного аккаунта. Она может понадобиться тем, кто хочет отделить личную жизнь от корпоративной. Для активации следует выйти в главное меню приложения с данными о главном пользователе, нажать "Добавить аккаунт" и ввести новый номер телефона.

Также в Telegram можно редактировать и отменять сообщения, в то время как в WhatsApp нет данной функции. Кроме того, в этом мессенджере можно удалить сообщения у обоих участников диалога или отменить сообщение до того, как участник его прочитал.

Среди секретных функций данного мессенджера также существуют автоудаление снимков и отложенные сообщения. Последняя будет особенно полезна для тех, кто ведет собственные блоги и каналы. Для того чтобы воспользоваться отложенным постингом, следует только выставить к фото и тексту время по таймеру.

Другая функция касается полной анонимности. WhatsApp может скрывать от других пользователей время последнего посещения, аватар, геолокацию и многое другое, кроме номера телефона. Однако Telegram предоставляет возможность оставлять собеседнику только свое сетевое имя.

Еще одна секретная функция – Crash When Slow, которая отвечает за перезагрузку программы, когда гаджет или программа начинают тормозить и работать гораздо хуже обычного.

Также в Telegram можно найти функцию шумоподавления, запароленные чаты, очистку кэш-памяти и сбрасывание всех ресурсов, которые использует приложение для своей работы.

Ранее сообщалось, что в Telegram начали тестировать функцию рекламных сообщений. Специалисты уточнили, что при использовании рекламных сообщений данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.