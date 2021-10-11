В WhatsApp изменятся голосовые сообщения

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В мессенджере WhatsApp появится новая функция записи голосовых сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут ставить запись голосового сообщения на паузу, благодаря чему они получат возможность умещать больше информации в одну запись, не закидывая собеседника новыми уведомлениями.

Отмечается, что в интерфейсе голосовых сообщений появится кнопка паузы, нажатие на которую будет приостанавливать запись.

По данным экспертов, новая функция будет доступна бета-тестерам приложения WhatsApp на iOS. Позднее она станет доступна в новой версии приложения.

Ранее в групповых чатах в мессенджере Viber появилась функция исчезающих сообщений. Раньше она была доступна только в личных переписках.

Теперь пользователи сами смогут установить, через какое время после прочтения сообщение должно исчезнуть: от 10 секунд до суток.