Функция исчезающих сообщений стала доступна для групповых чатов в Viber

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Функция исчезающих сообщений появилась в групповых чатах в мессенджере Viber. Раньше она была доступна только в личных переписках, сообщает "Газета.ру".

Пользователи сами смогут установить, через какое время после прочтения сообщение должно будет исчезнуть: от 10 секунд до суток. Причем на устройствах с версией Android 6 и выше переслать, скопировать или сделать скриншот не получится. На более ранних версиях операционной системы, а также на iOS отправитель получит уведомление о том, что кто-то из участников беседы сделал снимок с его сообщением.

В пресс-службе мессенджера полагают, что эта функция может быть полезна при организации вечеринок, когда нужно прислать гостям код от домофона так, чтобы он не остался у них.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, которые продлились больше шести часов. В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom.

Позже стало известно, что в этот же день в Telegram зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей.

