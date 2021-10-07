Функция исчезающих сообщений стала доступна для групповых чатов в Viber

15:14
Фото: depositphotos/stockasso
Функция исчезающих сообщений появилась в групповых чатах в мессенджере Viber. Раньше она была доступна только в личных переписках, сообщает "Газета.ру".
Пользователи сами смогут установить, через какое время после прочтения сообщение должно будет исчезнуть: от 10 секунд до суток. Причем на устройствах с версией Android 6 и выше переслать, скопировать или сделать скриншот не получится. На более ранних версиях операционной системы, а также на iOS отправитель получит уведомление о том, что кто-то из участников беседы сделал снимок с его сообщением.
В пресс-службе мессенджера полагают, что эта функция может быть полезна при организации вечеринок, когда нужно прислать гостям код от домофона так, чтобы он не остался у них.
4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, которые продлились больше шести часов. В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom.
Позже стало известно, что в этот же день в Telegram зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: