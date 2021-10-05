Дуров сообщил о рекордном приросте новых пользователей Telegram

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В понедельник, 4 октября, более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались в Telegram на фоне глобального сбоя в работе сервисов Facebook, сообщил создатель приложения Павел Дуров.

"Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. <...> Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день", – написал Дуров в своем телеграм-канале.

4 октября неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.