Перечислены основные проблемы Windows 11

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Программисты Microsoft работают над устранением проблем Windows 11. Издание Bleeping Computer перечислило основные проблемы операционной системы, в числе которых замедление некоторых процессоров.
У некоторых пользователей ОС после обновления возникла ошибка с меню "Пуск": отображается старая его версия. Другие пользователи пожаловались на проблемы с производительностью на компьютерах с процессорами AMD, повышенное потребление ресурса оперативной памяти, а также сообщения о якобы несоответствии устройства требованиям Windows 11.
Еще одна проблема связана с несовместимостью браузеров у пользователей предыдущей версии ОС, что может привести к ошибкам, – в таких случаях Microsoft принудительно ограничила обновление до новой Windows.
Microsoft представила новую версию ОС в конце июня. 4 октября она стала доступна для скачивания – на день раньше, чем планировалось изначально. Обладатели недавно приобретенных компьютеров с Windows 10 могут бесплатно обновить операционную систему. В Windows 11 обновили дизайн интерфейса, отказались от концепции "плиток", улучшили логику сенсорного управления.
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