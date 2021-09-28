Microsoft планирует обновить дизайн Skype и добавить новые функции

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Корпорация Microsoft в течение ближайших месяцев планирует обновить дизайн сервиса видеосвязи Skype, а также добавить поддержку во всех популярных браузерах. Об этом говорится в блоге Skype.

Уточняется, что ключевые обновления коснутся так называемой панели для проведения звонков. В новой версии в этом окне будут отображаться все участники беседы, даже если у них выключена камера. При этом у пользователей будет возможность отключить трансляцию видео и скрывать на панели собеседников, у которых включен только микрофон.

Также Skype планирует обновить варианты оформления интерфейса и дизайн платформы при использовании функции Meet Now, которая позволяет приглашать в беседу тех, кто не пользуются Skype.

Кроме того, планируется увеличить производительность версии для Android более чем на 2 000% в ключевых сценариях и на 30% в настольных версиях Skype.

"Поэтому мы добавляем поддержку для всех браузеров", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бесплатное обновление до Windows 11 станет доступно с 5 октября 2021 года для всех пользователей. Переход на новую операционную систему будет проводиться поэтапно и завершится до осени 2022 года. Сначала новое ПО получат владельцы современных компьютеров, полностью отвечающих требованиям операционной системы.

