Microsoft представила облачную службу Windows 365 для удаленной работы

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Компания Microsoft представила пользователям специальный облачный сервис Windows 365, позволяющий переносить операционную систему в облако для работы на нескольких устройствах. Об этом говорится в сообщении корпорации.

"Windows 365 переносит операционную систему в облако Microsoft, транслируя все возможности Windows – приложения, данные и настройки – на персональные или корпоративные устройства", уточняется в релизе.

Сервис можно будет использовать на Windows 10 и на Windows 11. Все необходимые данные ОС можно будет хранить в облаке.

В компании отметили, что новые возможности позволят компаниям всего мира решать проблемы, возникающие при переходе работников на удаленную работу.

Ранее компания Microsoft объявила о возможности ограничения сроков бесплатного обновления операционной системы до Windows 11.

Разработчики оставили за собой право прекратить предоставление бесплатного апдейта с Windows 10 до последней версии системы. Это может произойти не ранее чем спустя год после запуска программы обновления.