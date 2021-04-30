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Технологии

16:05

Windows 10 научили работать с наушниками Apple AirPods

технологии

Фото: Depositphotos/VAKSMANV101

Операционная система Windows 10 получит полноценную поддержку работы с гарнитурой Apple AirPods. Об этом говорится в официальном блоге разработчиков ОС.

Сейчас компьютеры, работающие на базе Windows 10, могут подключать беспроводные наушники только по двум кодекам – устаревшему SBC и распространенному в мире Android AptX. Наушники от Apple не могли ранее полноценно работать с ПК.

Изменения в работе с Bluetooth-гарнитурами внедрят в Windows 10 в рамках крупного обновления системы. Оно станет доступно в мае.

Кодек AAC поддерживают многие другие беспроводные наушники, которые до сих пор принудительно подключаются к компьютеру по SBC.

Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1 в начале декабря. В России устройства продаются за 63 тысячи рублей.

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