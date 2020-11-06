Apple выпустила iOS 14.2 и представила сотню новых эмодзи

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Apple выпустила обновленные операционные системы iOS и iPadOS. В новой версии пользователям доступны более 100 новых эмодзи, а также дополнительные варианты обоев.

Всего в коллекции для смартфонов и планшетов 117 новых символов. Теперь в сообщение можно вставить изображение матрешки, бумеранга, бобра или даже легких. Также в новой версии в "Пункте управления" есть кнопка, которая поможет быстро вызвать Shazam и виджет плеера, а также покажет уведомление о том, что громкость в наушниках слишком высокая.

Некоторые улучшения касаются только телефонов компании. Так, для последней версии смартфона разработчики добавили поддержку кожаного чехла с магнитным коннектором MagSafe, для лидара (дополнительного датчика в 12 Pro и 12 Pro Max) создали "Лупу", которая позволяет распознавать людей и определять расстояние до них.

Ранее стало известно, что в пятницу, 6 ноября, крупнейшие российские ретейлеры откроют предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Продажи новых моделей смартфонов от Apple стартуют в РФ 13 ноября. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max можно сделать на сайте самого производителя и у крупнейших российских ретейлеров.