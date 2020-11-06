В России открывается предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Фото: apple.com

В пятницу, 6 ноября, крупнейшие российские ретейлеры откроют предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Продажи новых моделей смартфонов от Apple стартуют в РФ 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя розничных сетей электроники.

Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max можно сделать на сайте самого производителя и у крупнейших российских ретейлеров.

Презентация Apple состоялась 13 октября. Компания представила новые модели iPhone c OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября.

В сентябре компания презентовала Apple Watch и новый iPad с функцией распознавания лица. В часах появился датчик здоровья, который анализирует насыщенность крови кислородом.

