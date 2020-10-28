В iPhone 12 нашли неожиданную функцию

16:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В смартфонах линейки iPhone 12 обнаружили беспроводную реверсивную зарядку, говорится в сообщении Федеральной комиссии по связи США.
О функции стало известно из технической документации, в которой идет речь о том, что устройства серии поддерживают встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. Уточняется, что заряжать другие гаджеты iPhone 12 может при мощности 5 ватт.
Сейчас новые iPhone не могут заряжать наушники, часы и другие устройства, работающие с беспроводной зарядкой. Не исключено, что функция ограничена программно и будет разблокирована в будущих обновлениях iOS.
Новые модели iPhone были представлены компанией Apple на презентации 13 октября. Отмечалось, что гаджет имеет OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.
Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября. Предзаказы на модели открылись 21 октября.
В РФ iPhone 12 будет стоить от 79,99 до 94,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, а iPhone 12 Pro – от 99,99 до 129,99 тысячи рублей.
Продажи новых iPhone стартуют в России
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