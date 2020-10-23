Продажи новых iPhone стартовали в России

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В России стартовали продажи новых моделей смартфонов от компании Apple – iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Предзаказы на модели открылись 21 октября.

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин рассказал РИА Новости, что спрос оказался сопоставим с предзаказами на предыдущие модели.

По его словам, чаще всего предзаказ оформляют жители Москвы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В свою очередь в МТС, "Билайне" и "М.Видео-Эльдорадо" отметили рост спроса на новые смартфоны. При этом наибольший интерес вызвал впервые появившийся синий цвет.

В России iPhone 12 будет стоить от 79,99 до 94,99 тысяч рублей в зависимости от объема памяти, а iPhone 12 Pro – от 99,99 до 129,99 тысяч рублей. Обновленную линейку презентовали 13 октября.

Эксперты ранее заявили, что аккумуляторы iPhone 12 быстро разряжаются. Так, после использования смартфона с включенным экраном 2,5 часа у него осталось лишь 18 процентов зарядки.