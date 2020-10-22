Эксперты назвали главный недостаток iPhone 12

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Фото: apple.com
Эксперты выяснили, что аккумуляторы iPhone 12 быстро разряжаются, передает News.ru.
В частности, один из обозревателей техники рассказал, что пользовался телефоном с включенным экраном на протяжении 2,5 часа. После этого у него осталось лишь 18% зарядки.
Экспертами также отмечается, что аккумуляторы iPhone 12 быстро садятся при использовании 5G. По их словам, пользователи 11-й версии популярного смартфона от компании Apple будут разочарованы этим нюансом, поскольку в предыдущей модели существовало время автономной работы гаджета.
C 21 октября в России стартовали предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Сообщается, что в РФ стоимость первых составит от 79,99 до 94,99 тысячи рублей, вторых – от 99,99 до 129,99 тысячи рублей. В продажу гаджеты поступят с 23 октября.
Новые модели iPhone были представлены компанией Apple на презентации 13 октября. Отмечалось, что гаджет имеет OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло. На презентации также рассказали, что 12-я версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.
Стало известно, как в Сети отреагировали на презентацию iPhone 12
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