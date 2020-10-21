В России стартовали предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

10:32
Фото: apple.com
В России открывают предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей розничных сетей электроники.
Согласно информации компании Apple, стоимость нового iPhone 12 в России будет составлять от 79,99 до 94,99 тысячи рублей. Цена на версию Pro будет варьироваться от 99,99 до 129,99 тысячи рублей.
Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин сообщил, что предзаказ на новые модели iPhone начался у них в полночь 21 октября.
"Для всех покупателей будет доступна рассрочка с оплатой от 800 рублей в месяц. Со старта продаж 23 октября покупателям будет доступен и trade-in", – говорил Догадин.
Предзаказ также стартовал на сайте re-store.ru. В пресс-службе ретейлера заявили, что все предзаказы должны быть оформлены со 100%-й предоплатой. Там также отмечали, что в торговом центре "Авиапарк" и ГУМе будут работать специальные "поп-ап-сторы", где можно будет получить консультацию и оформить предзаказ.
"Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить свои заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже", – сообщили в re:Store.
В интернет-магазине "Билайн" первые покупатели iPhone 12 получат в подарок 5 или 10 тысяч рублей для осуществления связи, сообщили в компании. Кроме того, предзаказ стартует в МТС, "Мегафон Ритейл" и "М.Видео-Эльдорадо".
Новые модели iPhone были представлены компанией Apple на презентации 13 октября. Отмечалось, что гаджет имеет OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло. На презентации также рассказали, что 12-я версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.
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